Toulouse et le TGV : chronique de rendez-vous manqués (1/5)

Alors que Lyon, Marseille et désormais Bordeaux ont leur TGV, Toulouse court depuis plusieurs années après son train à grande vitesse. Se faisant doubler dans cette course par Strasbourg, Rennes et Montpellier. En veut-on à Toulouse au point que la Ville rose soit empêchée d’être reliée à Paris par la grande vitesse ? Y a-t-il en coulisses des lobbys qui savonnent la planche du dossier LGV Toulouse-Paris ? Naturellement, certains seraient tentés de pointer du doigt les acteurs de l’aéronautique et de l’aérien, en raison de cette concurrence du TGV.

Des prévisions montrent ainsi que si le TGV Toulouse-Paris était mis en service, l’aéroport toulousain perdrait 800.000 de ses deux millions de passagers qui empruntent chaque année la navette Air France. « Air France n’a pas la capacité d’influencer les politiques de territoire », affirme Jean-Jacques Labadie, directeur régional de la compagnie, qui note le paradoxe de la situation. « Tous les pouvoirs publics militent pour la LGV alors que nous sommes dans une ville qui vit grâce à l’aéronautique. » Cependant, l’hypothétique arrivée de la LGV ne l’inquiète pas outre mesure. « Nous avons augmenté depuis début 2017 de 20% la cadence des vols entre Montpellier et Paris, alors que les deux villes sont reliées par le TGV en 3h15. » Même son de cloche à l’aéroport. « À trois heures il y a une répartition du trafic entre le TGV et l’avion, et à deux heures, l’avion ne peut pas concurrencer le train », analyse Jean-Michel Vernhes le PDG d’Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), qui réfute toute action malveillante. « Toulouse n’a toujours pas son TGV car c’est un choix politique : la ville est loin de Paris et cela coûte plus cher à la collectivité nationale de construire la ligne jusqu’ici », justifie-t-il encore.

Des résistances de la technostructure

Marc Ivaldi, chercheur à la Toulouse School of Economics, ne croit pas non plus à la théorie du complot contre la LGV. « C’est certain, l’aéroport ne voit pas d’un bon œil le fait de voir peut-être près de la moitié de ses passagers partir vers le train. Mais il y a avant tout une question de localisation géographique : l’Occitanie ce n’est pas la vallée du Rhône, ni la côte Atlantique. Le TGV fonctionne quand il relie des zones denses comme Paris (dix millions d’habitants) ou Londres (quinze millions). À côté, Toulouse n’est encore qu’un village ! » poursuit le chercheur. Ce dernier aime rappeler que l’ouverture de la LGV pourrait aussi avoir des conséquences économiques négatives. « Si le TGV relie Toulouse à Bordeaux, Air France va baisser la fréquence de la navette, ce qui va réduire la qualité de desserte entre les deux villes. »

Depuis son bureau de Toulouse Métropole dont il est président, et qui surplombe la gare Matabiau, Jean-Luc Moudenc avoue ne jamais avoir entendu « parler de l’action d’un lobby ». « Le trafic aérien à Lyon et Marseille est remonté après l’arrivée du TGV », explique-t-il, préférant parler de retard à l’allumage du dossier Ligne à grande vitesse. « Le problème est que Toulouse s’est positionnée tardivement car elle possédait déjà une excellente navette aérienne. En plus de cela, nous devons faire face à des résistances de la technostructure au niveau national », avance encore Jean-Luc Moudenc. Et le maire de Toulouse de dénoncer « des lourdeurs administratives de la part de l’appareil de l’État, notamment au niveau des directions transport ».

Philippe Font

Sur la photo : Depuis des années, Toulouse réclame une liaison rapide en TGV avec Paris… sans succès ! Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco