UT1 Capitole veut créer un campus à l’américaine au cœur de Toulouse

Vu l’emplacement, il n’était pas question de laisser filer les mètres carrés. Dès 2015, l’université Toulouse 1 Capitole, déjà à l’étroit dans ses murs, rachetait à l’État les 12.000 m² occupés par l’actuel parking de la cité administrative qui longe le boulevard Armand Duportal. Ce printemps, la présidente de l’université Corinne Mascala s’apprête à choisir, parmi quatre cabinets encore en lice, le maître d’oeuvre qui sera chargé de valoriser cet espace. « Nous allons concrétiser la première phase de ce chantier qui va consister à garder le parking existant de 500 places et à construire en N+1 sur une dalle à venir », décrit la présidente.

Lors de l’achat de la parcelle à l’État en 2015 en effet, une clause avait imposé à l’université de maintenir le parking existant. « Mais si la Cité administrative devait déménager à l’avenir, j’envisage de faire stationner mes personnels là-bas et en profiter pour reverdir le campus », annonce la présidente. Pour l’heure, il s’agit de construire sur la moitié du terrain existant un gymnase, des équipements de médecine préventive, trois amphithéâtres et des locaux d’enseignement. Cette première tranche nécessite un budget de 24,7 millions d’euros d’investissements, achat de foncier compris. Elle est financée par l’opération Toulouse Campus (15,1 millions d’euros), Toulouse Métropole (3,9 millions d’euros) et par UT1 Capitole elle même (5,7 millions d’euros).

Sciences po bientôt vendu ?

Dans une seconde tranche, dont le financement n’est pas encore programmé, l’université envisage de construire de nouveaux locaux et amphithéâtre. Pour les usagers, ces travaux vont nécessiter des déménagements en cascade. En septembre 2019, après l’installation des chercheurs de la TSE dans leur nouveau bâtiment, des juristes s’installeront en lieu et place à la Manufacture des Tabacs.

Le site de Sciences po continuera, quant à lui, à être utilisé pendant la durée des travaux sur le site Duportal. « Par la suite, rien n’est décidé. Soit nous vendrons ce bâtiment pour financer la deuxième tranche de travaux, soit nous le conserverons pour le restaurer et agrandir encore notre parc. Car l’objectif à terme est bien de créer un campus à l’américaine au cœur de Toulouse. », conclut Corinne Mascala.

Béatrice Girard

Sur la photo : L’université Toulouse Capitole veut valoriser le site Duportal en construisant un gymnase, des salles de cours et des amphithéâtres. Crédits : UT1 Capitole.