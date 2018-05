Transports. En Occitanie, trains et bus font route commune

Optimiser et améliorer l’offre de transports en commun à l’échelle régionale. Telle est l’objectif du « nouveau service public régional des transports » présenté depuis Montpellier par Carole Delga, présidente de la région Occitanie Pyrénées-Mediterranée. Baptisé liO, comme lignes intermodales d’Occitanie, la nouvelle entité se fixe comme objectif de rationnaliser l’offre de transports sur l’ensemble de la région : offrir de meilleures connexions entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et améliorer l’offre entre le bus et le train sur le territoire.

« Concernant l’offre TER, il faut plus de trains et mieux de trains », affirme Carole Delga. L’effort sera particulièrement mis sur les TER avec, d’ici 2020, près de 37.000 sièges supplémentaires par jour, notamment aux heures de pointe le matin et le soir. Sur l’ensemble de la région, les réseaux bus, gérés par les départements, et les trains dépendant de la région, seront désormais coordonnés afin de gagner en complémentarité. Maillon faible de l’offre de transport, les liaisons entre les deux ex région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon vont être améliorées d’ici la fin 2019 : douze TER supplémentaires entre Toulouse et Perpignan, augmentation de la cadence des TER entre Lunel et Sète, renforcement des TER vers Montauban, Agen et Brive ainsi que vers Tarbes.

Augmentation de 7% des abonnements à partir de juillet 2018

A partir de juillet 2018, la gamme tarifaire sera harmonisée sur l’ensemble de la région : si les tarifs abonnés vont augmenter de 7%, « la dernière augmentation date de 2015 et cela sera la seule hausse du mandat », justifie Carole Delga, des formules abonnements pour les jeunes de moins de 26 ans seront proposées ainsi que la généralisation des billets à un euro pour les trains les moins fréquentés.

Nouvelle compétence de la Région, le transport scolaire connait lui aussi des changements : l’abonnement est désormais plafonné à 90 euros par mois et la gratuité est maintenue dans les départements où elle existait déjà. Comptant près de 20 millions de passagers sur les réseaux TER et autocar, la Région prévoit d’investir 13 milliards d’euros d’ici 2030 sur l’achat et le renouvellement de matériel roulant, la rénovation de gares Sncf et la modernisation de voies ferrées.

Philippe Font

Sur la photo : Jean-Luc Gibelin, vice-président en charge des transports et Carole Delga, président de la région Occitanie. Crédits : Conseil régional Occitanie.