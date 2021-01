Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie en visite en Occitanie ce jeudi 28

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la relance, chargée de l’Industrie, se rendra jeudi 28 janvier en Haute-Garonne puis dans le Gers, pour un déplacement consacré au soutien au développement des applications industrielles de la 5G dans le cadre du plan France Relance, puis à la féminisation des métiers de l’industrie.

La journée débutera par une visite du site Airbus de Saint-Martin du Touch. La ministre se rendra ensuite en préfecture de Haute-Garonne pour une table-ronde avec des experts de la 5G en présence d’élus et acteurs du territoire.

L’après-midi, Agnès Pannier-Runacher se rendra à Pujaudran sur le site de l’entreprise Air Support, aux côtés d’Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. La séquence débutera par une présentation et une visite du site de l’entreprise. Elle se terminera par une table-ronde en présence des élus et des relais locaux d’initiatives liées à la féminisation des métiers de l’industrie, à l’occasion des dix ans de la mise en œuvre de la loi Copé-Zimmermann, instaurant un quota de 40% d’un genre au sein des conseils d’administration et de surveillance des moyennes et grandes entreprises.