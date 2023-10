Arnaud Thersiquel, nouveau directeur marketing et communication de TBS Education

Arnaud Thersiquel devient officiellement directeur marketing et communication de TBS Education, poste qu’il assurait en interim depuis février. Il va continuer d’assurer sa nouvelle fonction officielle en complément de son poste de directeur de cabinet, le temps du recrutement d’un successeur.

Lui-même alumni du Programme Grande École de TBS Education en 2013, il a été entrepreneur à Toulouse pendant plusieurs années. Il a dirigé jusqu’à fin 2021 At Home, communauté toulousaine qui se présente aujourd’hui comme concepteur et animateur d’espaces de travail partagé. Le concept était né six ans plus tôt.