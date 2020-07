Catherine Xuereb nommée présidente de l’INP Toulouse

Catherine Xuereb a été nommée présidente de l’INP Toulouse. Elle succède ainsi à Olivier Simonin, en poste depuis 2012.

Diplômée de l’Ensigc en 1986, actuelle Ensiacet, elle est chercheuse au CNRS depuis 30 ans. À l’INP, l’ingénieure a déjà officié comme vice-présidente Recherche & Valorisation de 2012 à 2016 après avoir été directrice de recherche en Génie Chimique de 2006 à 2007.

Dans un communiqué, elle annonce sa priorité de « renforcer les relations [...] avec les entreprises afin de mieux penser l’avenir et (se) tourner vers les métiers de demain. »

Quant au fonctionnement interne, « humaniser et répondre aux attentes des personnels et des étudiants en termes de qualité de vie » sont les mots d’ordre de celle qui a été faite Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2014.