Cindy Guignard, nouvelle directrice générale de la CCI Lozère

Cindy Guignard vient d’être nommée directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Lozère par son président Thierry Julier. Elle était auparavant manager du service appui aux entreprises au sein de l’organisation. Elle succède à son nouveau poste à Eric Ferrières, qui a rejoint la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur

À l’âge de 33 ans, Cindy Guignard devient la plus jeune directrice de CCI en France. Diplômée du Master 2 en systèmes d’information et contrôle de gestion de l’IAE de Poitiers, elle a effectué l’essentiel de son parcours professionnel dans l’industrie agroalimentaire, où elle a occupé les fonctions de contrôleuse de gestion, chef de projet et responsable administrative et financière. Chaque année, la CCI de Lozère revendique d’accompagner environ 800 projets d’entreprises.