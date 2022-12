Cyrpeo lance sa marque ombrelle Rêve de Vélo

Cyrpeo, entreprise de soixante salariés spécialisée dans la vente, la réparation et la location de vélos, et tour opérateur dans le domaine du vélo, se structure pour mieux gérer la croissance. « Nous avons réuni l’ensemble de nos activités sous la marque ombrelle Rêve de Vélo : Rêve de vélo bike shop pour l’activité de vente de vélos, Rêve de vélo travel pour l’activité agence de voyages et Rêve de vélo events pour la partie agence événementielle avec le Tour de France ou pour des séminaires d’entreprises », explique Thomas Boutin, ancien moniteur de vélo et fondateur de Cyrpeo en 2007. La société dispose également d’une branche internationale Discover France, qui cible la clientèle nord-américaine et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros. « Mise à part la fabrication, nous allons de la vente jusqu’à la pratique et l’expérience du voyage à vélo. C’est ce qui fait notre particularité », indique Thomas Boutin.

Marché en pleine ébullition

« Le marché est extrêmement dynamique. En deux ans, nous avons doublé les ventes de vélos. Nous réalisions 5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et nous visons les 8 millions d’euros pour 2022. C’est un secteur en plein ébullition, et ce n’est que le démarrage. » Un engouement pour la pratique du vélo lié à une prise de conscience écologique post-covid. « Le covid a amené un besoin de découvrir son environnement proche, et l’envie de se déplacer autrement, plus librement, pour se balader mais aussi pour aller au travail. » Quant aux modèles de vélos les plus prisés actuellement, il y a bien entendu les vélos à assistance électrique. « Ce segment enregistre la plus forte progression. Le vélo électrique a pris une part de marché importante.

« Se déplacer à vélo en ville reste compliqué »

Avec la création de pistes dédiées et une volonté politique forte affichée par Michaël Delafosse, maire de Montpellier, je ne peux que féliciter et encourager ce qui se fait. Mais ça ne va pas assez loin », indique Thomas Boutin. En effet, d’après lui, la pratique serait encore freinée aujourd’hui par des craintes liées à la sécurité. « Aujourd’hui, se déplacer à vélo en ville reste compliqué. Il reste un travail considérable à faire. Les pistes cyclables ne sont pas toujours pensées par les gens qui les utilisent. Il faut se rapprocher des pratiquants pour comprendre les besoins des cyclistes. Aussi, les aménagements cyclables fleurissent vite mais pas toujours de manière coordonnée, et cela créé des crispations avec les automobilistes. » L’entreprise prévoit d’ouvrir un quatrième point de vente à la fin de l’année à Saint-Dionisy dans le Gard, entre Nîmes et Calvisson. D’autres projets sont à l’étude avec un objectif de huit unités à l’horizon 2025.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Cyrpeo compte deux boutiques à Lunel et une à Montpellier sous la marque Rêve de Vélo. Crédit : DR.