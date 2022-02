Drôle de job dating chez Derichebourg AS

Une cinquantaine de salariés de Derichebourg Aeronautics Services se sont réunis ce mercredi devant le musée Aeroscopia, à Blagnac, alors qu’un job dating s’y déroulait au même moment. En colère, ils dénoncent des conditions salariales plus élevées pour les nouvelles recrues.

Pour rappel, le sous-traitant aéronautique, qui employait 1500 salariés, avait mis en place un accord de performance collective (APC) en pleine crise du Covid-19, entraînant des pertes financières pour les salariés et le licenciement de plus de 150 personnes qui avaient refusé l’accord. Aujourd’hui, Derichebourg Aeronautics Services fait face à nouveau à une hausse d’activité et envisage de recruter 250 personnes par le biais de ces entretiens menés à Aeroscopia.

Photos : Rémy Gabalda - ToulÉco.