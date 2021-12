Marcher sur des oeufs

Plusieurs dizaines de personnes de la Confédération paysanne et du collectif de Lescout ont manifesté dans les rues de Toulouse ce jeudi 9 décembre pour dénoncer et interpeller sur le traitement des animaux dans les élevages en batterie et les problèmes de santé publique (pollution de l’air, odeurs nauséabondes) liés à l’élevage industriel et intensif de poules pondeuses notamment dans la commune voisine de Lescout dans le Tarn.

Plus largement, la Confédération paysanne et France Nature Environnement veulent défendre l’élevage paysan de plein air et lutter contre l’industrialisation de l’agriculture.

Photos : Rémy Gabalda