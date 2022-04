Émilie Alméras : « J’avais besoin d’avoir les manettes dans un secteur porteur qui fasse sens »

Pourquoi proposez-vous un fonds dédié aux femmes ?

Car nous constatons que les femmes éprouvent dans notre pays des difficultés à lever des fonds pour développer leur entreprise. Une étude du Conseil économique social et environnemental (Cese) d’octobre 2020 montre en effet qu’elles dirigent 30 % des entreprises mais ne représentent que 5 % des levées de fonds ! Elles ont aussi souvent plus de mal à s’endetter que les hommes, craignent de mettre à mal le foyer. On parle de « gestion en bon père de famille », en fait ce sont plutôt les femmes qui se montrent si prudentes sur les questions économiques. Pour tenter d’y remédier, France Active propose la Garantie Égalité Femmes (GEF), il s’agit d’une aide dédiée à faciliter l’accès au crédit. Depuis 2018, elle remplace le fonds de garantie à l’initiative des femmes (FGIF). Ce réseau de financement solidaire est proposé dans nos trente-cinq antennes territoriales, dont dix sont situées en Occitanie. Il limite les risques d’endettement en permettant aux femmes de développer leur entreprise.

Quel est le principe de cette garantie ?

Lorsqu’une banque prête, elle demande des garanties de remboursement en cas de faillite et nous apportons cette garantie institutionnelle en nous portant garant du prêt pour une création d’entreprise, jusqu’à 80 %, dans la limite de 50.000 euros. Le dispositif évite donc aux créatrices de société d’engager leur responsabilité civile, même sur les 20 % restants. L’entreprise se trouve engagée mais pas l’entrepreneure. Il existe quelques nuances dans le cas d’une entreprise individuelle, qui engagera tout de même une caution.

Comment y prétendre ?

C’est très simple, il suffit de déposer un dossier qui présente ses projets de statuts, son business plan et tous les documents requis. Après une présentation approfondie, un comité d’experts détermine la viabilité et la cohérence du projet. En cas d’avis favorable, France Active se porte garant. La seule agence de Montpellier porte près de 500 dossiers par an et en retoque à peine 15 %. Les entreprises financées affichent 80 % de pérennité après cinq ans d’existence, c’est donc un vrai gage de réussite ! Une fois le crédit obtenu, nos conseillers s’assurent du suivi de remboursement.

Propos recueillis par Mathieu Michel

