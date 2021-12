Un revenu de base testé en Haute-Garonne pour les 18-24 ans

« Peut-on continuer à exclure une tranche d’âge de la solidarité nationale ? », s’émeut Georges Méric, président du Conseil départemental de Haute-Garonne. Pour « répondre à l’urgence » de la précarité, l’administration veut instaurer un revenu de base pour les jeunes de 18 à 24 ans. La majorité souhaite lancer une expérimentation début mars 2022, en attribuant 500 euros mensuels à mille jeunes tirés au sort, pendant 18 mois. Ce « complément d’existence », cumulable avec d’autres aides, sera dégressif, en fonction des revenus de leur foyer fiscal, à partir d’un minimum de 350 euros. Un budget total de 9 millions d’euros a été estimé, avant d’être voté en conseil dans la journée.

Depuis la crise, le Département fait état de 30 % de jeunes ayant renoncé aux soins, d’autres ayant abandonné leurs cursus universitaire. Surtout, près de la moitié des moins de 30 ans vit en dessous du seuil de pauvreté. Puisque « le Contrat d’engagement de l’État a été repoussé aux calendes grecques, nous essayons de forcer la décision », déclare Georges Méric, qui avance qu’en Europe, seuls le Luxembourg et la France n’accordent pas d’aides spécifique à cette tranche d’âge. Depuis 2018, dix-huit départements français œuvrent en ce sens, sur la base d’un constat de paupérisation de la jeunesse.

« Que de temps perdu », souffle le président. Il insiste : ce revenu ne sera pas conditionné à une recherche active d’emploi ou de formation pour les plus précaires. D’une part, « une contrepartie biaiserait » l’expérimentation, estime-t-il. D’autre part, Georges Méric entend lutter ainsi contre « les effets pervers d’une vision néo-libérale qui parle d’assistanat et pousse au mépris, à l’humiliation et même à l’exclusion ».

Des modalités encore à définir

Il s’agit de mesurer les effets de cette expérience sur des critères comme l’insertion au logement et à l’emploi, le bien-être et la santé, l’inclusion sociale et le rapport aux institutions. Ce suivi sera réalisé notamment par un groupe de six chercheurs de l’Université Toulouse – Jean-Jaurès, grâce à des questionnaires, ainsi que des entretiens individuels. Un suivi de l’expérimentation se fera via une évaluation en double aveugle : un groupe témoin de mille autres jeunes non-subventionnés sera interrogé en début et fin de l’expérience.

Le tirage au sort s’effectuera via la base de données du Conseil départemental, c’est-à-dire ceux qui reçoivent les informations comme la newsletter – l’inscription étant toujours ouverte. Le critère aléatoire sera contraint par un devoir de représentativité de l’ensemble des jeunes haut-garonnais. Le Département se laisse encore trois mois pour déterminer toutes les modalités techniques.

Mathieu Michel

Sur la photo, de gauche à droite : François Sicot, chercheur en sociologie à l’Université Toulouse - Jean-Jaurès, Georges Méric, président du Conseil départemental de Haute-Garonne, Arnaud Simion, vice-président chargé de l’insertion. Crédit : Mathieu Michel - ToulÉco.