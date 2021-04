Culture et événementiel : Le Sicoval expérimente pour réussir la réouverture

Au moment où le monde de la Culture et de l’Evenementiel espèrent rapidement un calendrier de réouverture, le Sicoval, la communauté d’Agglomération du Sud-Est Toulousain avec le soutien de l’entreprise Dassault Systèmes, vient de lancer sur les salles du Bikini et de Diagora, une expérimentation scientifique. Son objectif : étudier la circulation des flux d’air et avec eux, les risques réels de propagation du Coronavirus et les solutions pour l’empêcher.

Cette expérience reçoit le soutien financier de la Région Occitanie et du Département de la Haute-Garonne. L’étude se fait dans un premier temps de manière virtuelle en modélisant numériquement les deux salles. À l’issue de cette première phase qui devrait se terminer d’ici trois semaines, la seconde devrait se faire en conditions réelles. C’est-à-dire avec du public, si l’agence régionale de Santé (ARS) donner son aval.