Montpellier Méditerranée Métropole : six priorités sur la feuille de route de Hind Emad

Axe 1. Sur l’accueil des entreprises. On peut déplorer un manque de foncier d’activité et d’offre tertiaire à Montpellier mais pour le nouveau maire, Michaël Delafosse, l’extension urbaine n’est pas d’actualité sur ce mandat. Priorité est donc donnée au réinvestissement des zones déjà aménagées. « Nous aurons une démarche de réinvestissement de l’ensemble des zones, en densifiant et en optimisant les espaces », explique Hind Emad. Pour accompagner les acteurs économiques, ceux du territoire et ceux qui veulent s’y implanter, l’actuel schéma d’accueil des entreprises (SAE) sera adapté « et son nom va changer », précise-t-elle. Les entreprises seront questionnées sur leurs besoins, ainsi que les brokers sur leur analyse du marché, « pour proposer à nouveau de l’offre ».

Axe 2. Une stratégie économique repensée et élargie. Fait nouveau : les réponses aux demandes d’entreprises seront apportées à l’échelle du bassin de vie, entre Sète et Lunel, et non plus dans les limites du territoire de la ville de Montpellier. Pour Hind Emad, « Les collectivités ont atteint un niveau de maturité pour travailler ainsi, en trouvant des contreparties (où l’une ‘apporte’ un dossier vers une autre, parce qu’elle ne peut pas y répondre elle-même, NDLR) ».

À l’échelle de la métropole, quelques zones sont fléchées pour le développement économique dans les six prochaines années : Cambacérès (gare TGV Montpellier Sud de France), Med Vallée (santé de demain et pathologies émergeantes, en alliant Intelligence Artificielle, compétences en recherche du vivant et éco-santé) au nord, Restinclières (nouveau parc), et enfin, les secteurs à l’ouest de la Lauze à Saint-Jean-de-Védas, ainsi que le secteur Pagézy en hypercentre de Montpellier seront repensés pour une offre tertiaire. Une feuille de route sera présentée début 2021. Celle-ci devrait pousser les feux dans différents secteurs jugés porteurs comme la gestion des risques, la mobilité, l’énergie, la santé, l’habitat de demain, la culture, etc.

Axe 3. Travailler l’esprit de filière. Hind Emad entend favoriser les relations d’affaires entre les différents acteurs. « La crise sanitaire a fait prendre conscience aux agents économiques de la nécessité de fonctionner différemment. Il y a parfois un manque de liens entre les différentes filières, alors que des entreprises, en jouant ensemble, pourraient répondre à certains appels d’offres. » Pour devenir « un acteur européen et international identifié », face à la concurrence de Toulouse, Lyon ou Marseille, il faut « travailler davantage en coconstruction », entre start-up, universités, entreprises et laboratoires.

Parmi les atouts, elle identifie par exemple la filière de la production numérique spécialisée dans le son, l’image et la publicité, « qui emploie 2000 personnes dans la métropole, à travers soixante-dix studios, comme Netia, Ubisoft, Isotropix… »

Axe 4. Lancer la future agence de développement économique Tout n’est pas à changer par rapport aux années précédentes, selon elle. « Le taux de chômage a baissé de 3 % ces dernières années, alors que le territoire n’a pas d’industrie et accueille des milliers de nouveaux habitants chaque année. Les acteurs et le territoire répondent déjà à de sacrés challenges. L’idée est d’aller plus loin, en mettant une ambition plus forte », en lien avec la future agence de développement économique, qui sera présidée par l’avocat d’affaires Alex Larue. « Il a ‘roulé sa bosse’ sur les questions foncières et connaît très bien toutes les communes de la métropole, en tant qu’ancien élu métropolitain. Il sera un facilitateur à l’échelle du bassin de vie. Montpellier n’a jamais eu d’agence de développement économique. Ce côté non institutionnel d’une agence peut être une force, pour ouvrir des discussions, optimiser les coûts, et créer une proximité entre les EPCI, la Région, les réseaux... »

Axe 5. Travailler sur les valeurs sociétales et environnementales. Elle-même entrepreneuse avec Faciligo, qui est positionnée sur une innovation sociale et d’usage dans les transports, la vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole veut contribuer à propulser le territoire dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale. « Le niveau d’individualisme nous a poussés à mal consommer, à mal percevoir l’autre. Je m’appuie sur d’autres cultures (Hind Emad a des origines irakiennes et algériennes, NDLR) qui ont préservé le lien social, pour amener, à travers ma délégation, les acteurs économiques à prendre leur part. Ils peuvent générer plus d’impact positif, sur des plans sociaux et écologiques, à travers leur production, leur stratégie, leur relation clients… Les entreprises d’ici sont à taille humaine. Elles peuvent s’adapter plus rapidement que les grands groupes à cette nouvelle exigence. » Des expérimentations en matière de RSE vont être développées. Des critères d’utilisé sociale et environnementale vont être intégrés dans les appels d’offres.

Axe 6. Répondre à la crise par l’innovation. La crise sanitaire et économique en cours « va accélérer les innovations, par exemple dans les transports aériens et maritimes », décrypte-t-elle. Michaël Delafosse ne fait pas partie des maires de grandes villes ayant signé un moratoire sur le déploiement de la 5G. « Nous sommes un territoire d’innovation. Il n’y a pas de difficultés, de notre côté, sur la question de la 5G. »

Son espoir : qu’il y ait davantage de femmes cheffes d’entreprises dans le numérique. « Elles ne sont que 6 % ! Avec Faciligo, je me retrouve souvent la seule femme dirigeante dans les réunions, surtout dans le domaine des transports… Mais les choses commencent à changer, notamment dans la création graphique. Cette filière casse la barrière du numérique qui ne serait pas ‘fait pour les femmes’, selon l’inconscient collectif », conclut-elle.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Hind Emad, le 21 octobre 2020 au siège de Montpellier Méditerranée Métropole. Crédit : Sarah Nguyen - Agencehv