L’Occitanie dans le monde de demain

Nous sommes déjà dans le monde de demain. Et dans ce monde, il est désormais clair que l’après Covid-19 nous impose une relecture complète de nos modèles sociaux et économiques. Mais celui-ci ne fait que commencer. Car après avoir été portée par l’aéronautique pendant près d’un demi-siècle, l’économie régionale est en quête de nouveaux moteurs : plus vertueux, plus durables et bien sûr, plus innovants. Quelles sont les idées et les actions déjà engagées ? De l’hydrogène à l’éolien flottant en passant par l’agriculture bio et la santé, les pistes sont nombreuses et prometteuses. Revue de détail des projets qui œuvrent déjà pour faire de l’Occitanie un champion des prochaines décennies.