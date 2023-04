L’Université Toulouse Capitole renouvelle ses instances de gouvernance

L’Université Toulouse I - Capitole, qui a le statut « d’établissement public expérimental » depuis le 1er janvier 2023, renouvelle ses instances de gouvernance. La première étape de ce renouvellement a eu lieu les 5 et 6 avril avec l’élection de soixante-et-onze représentants dans ses nouveaux Conseils centraux : dix-sept représentants au Conseil d’administration [1], vingt-huit représentants à la Commission des études et de la vie étudiante [2] et vingt-six représentants à la Commission recherche [3].

La liste soutenue par le président sortant Hugues Kenfack a obtenu onze sièges sur douze parmi les enseignants au conseil d’administration. La participation a été forte chez les professeurs des universités et assimilés (85 %) et chez les maîtres de conférences et assimilé (75%). 11 % des 19.000 étudiants ont voté. Le 1er juin 2023 aura lieu l’élection de la nouvelle présidence de l’université par le Conseil d’administration, pour un mandat de cinq ans.

Ce Conseil d’administration est désormais constitué de trente-trois membres dont une quinzaine sont des personnalités extérieures (Région Occitanie, Toulouse Métropole, universités partenaires, représentants du monde associatif...). L’Université Toulouse I Capitole est composé de sept membres depuis janvier 2023 : TSE (Toulouse School of Economics),Toulouse School of Management (TSM), Sciences Po Toulouse, la faculté de droit et science politique, la faculté d’administration et communication, la faculté d’informatique et l’IUT de Rodez.