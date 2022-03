L’industrie au féminin avec Marie-Armelle Bories

« La vie est un chemin qui nous propose des voies à prendre, il faut s’en saisir ! », témoigne Marie-Armelle Bories, aujourd’hui à la tête de deux PME industrielles, Dralam Technologies et Perax. La première est spécialisée en automatisme et solutions d’internet des objets (IOT), la seconde fournit des équipements de télégestion pour les collectivités locales, deux positionnements et deux marchés qui se complètent l’un l’autre.

Une femme dans un monde d’hommes

Aujourd’hui, Marie-Armelle Bories est épanouie dans son rôle de dirigeante. Mais sa vie professionnelle n’a pas été qu’un long fleuve tranquille. « Je vis depuis quarante ans dans un milieu masculin », commente-t-elle. Seule femme de sa promotion au sein de l’école d’ingénieurs lilloise HEI, elle débute sa carrière au sein de Thomson électroménager, en Vendée. Elle est la deuxième femme cadre de l’usine de 2000 salariés. Après un passage à Paris pour le même groupe, l’Albigeoise d’origine fait son retour dans le Sud-Ouest à la fin des années 80, pour ne pas élever ses enfants « dans l’ambiance de la capitale ». Elle entre alors chez Bouyer, entreprise industrielle spécialisée dans le son, établie à Montauban ; elle y restera quinze ans. L’entreprise familiale, de 450 personnes, est rachetée à la fin des années 90 à un groupe américain. « J’y ai rencontré le fameux "plafond de verre" », raconte-t-elle. « On m’a d’abord signifié qu’avec des enfants, je ne pourrai pas être disponible. Puis j’ai gravi les échelons, mais seule femme au sein du comité de direction, j’ai été harcelée et j’en suis partie. »

Une puis deux entreprises

Accompagnée de son mari, Marie-Armelle Bories s’oriente alors vers la reprise d’une entreprise et rachète Dralam Technologies en 2005. « Mon mari a un profil ingénieur R&D ; c’est ce qu’il a pris en charge, et moi le reste ! », s’amuse-t-elle. Elle se forme alors en comptabilité et gestion et suit un parcours IAE qui renforce ses compétences en management. En 2019, le couple rachète Perax, spécialisée en solution de télégestion dans le domaine de l’eau, créée quarante ans plus tôt… par l’un des fondateurs de Dralam Technologies. « Je construis des stratégies qui correspondent à mes valeurs », souligne la dirigeante. « Je suis une rebelle dans l’âme et je ne sais pas agir contre ma nature. » Son souhait : recruter des femmes, encore trop peu formées à ces postes techniques. Et de conclure : « En sortant de l’école, je me disais, "le monde change !" Mais au final, il met longtemps à changer ! »

Valérie Ravinet

Photo Hélène Ressayres