Après l’Aquitaine, l’Auvergne Rhône Alpes et le Pays de la Loire, ce sera au tour de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée d’accueillir le 6 mai prochain la quatrième étape du « Be a Boss Tour », forum national dédié aux femmes entrepreneuses. Conçues pour enrichir la réflexion entrepreneuriale, ces étapes à travers le pays permettent chaque année à plus de 1000 femmes, porteuses de projet ou déjà entrepreneuses, de présenter leur projet en vue de concourir aux « Be a Boss Awards », portés par Chef d’entreprise Mag et Netmedia Group.

Susciter des vocations entrepreneuriales chez les jeunes femmes

Portées par des motivations et des chances de réussite similaires à celles des hommes, les femmes sont pourtant moins nombreuses à fonder et diriger des entreprises. Selon BPI France, 30% des créateurs d’entreprise étaient des femmes en 2013. Un chiffre qui, même s’il est en progression constante, demeure faible quant au potentiel que représente l’augmentation de l’entrepreneuriat féminin dans la création de richesses et d’emplois en France. C’est donc avec la mission de susciter des vocations entrepreneuriales chez les jeunes femmes et lever les éventuels freins et blocages rencontrés que les Be a Boss Awards parcourent les routes de France depuis 7 ans à la recherche de futures pépites régionales et nationales.

Ainsi, le 6 mai prochain, au cours d’une journée ponctuée de tables rondes et de keynotes portées sur des thématiques liées à l’entrepreneuriat comme le financement, la propriété intellectuelle ou le mentorat, 7 femmes fondatrices ou cofondatrices d’une société viendront pitcher sur scène, à la fois devant le public et devant les membres du jury. L’annonce des entrepreneuses sélectionnées aura lieu à 15h25, par les membres du jury pour faire partie des 14 finalistes qui se retrouveront en finale à Paris le 30 septembre 2021. Les 2 finalistes de l’étape remporteront un accès gratuit à la démarche Grands projets Digital Campus sur la prochaine saison 2021/22.

Clément Seilhan, Midenews

Crédits photo : DR.