Métro toulousain. Les travaux de la 3e ligne démarrent malgré une facture qui flambe

Rendez-vous était donné ce jeudi 15 décembre au pied du stade Ernest-Wallon pour un coup d’envoi officiel. Pas de match en jeu cette fois, mais le lancement des travaux de la ligne C, la troisième ligne du métro toulousain. « Le deuxième projet le plus important de France actuellement, après celui du Grand Paris », a rappelé le préfet de la région Occitanie Étienne Guyot. Une ligne de métro essentiellement souterraine de 27 kilomètres, qui reliera Colomiers à Labège et comptera cinq interconnexions avec des gares SNCF.

Jean–Luc Moudenc, le maire et président de Toulouse Métropole a symboliquement appuyé sur le bouton, aux côtés de Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités, Étienne Guyot et des représentants des principaux partenaires financiers. La présidente de Région Carole Delga était ainsi représentée par Thierry Cotelle, et Sébastien Vincini, le président du Conseil départemental 31, par Martine Croquette.

Calendrier maintenu

« Aucun autre projet n’a été autant concerté que celui-là à Toulouse », a souligné le maire de Toulouse, qui qualifie cette 3e ligne de « projet le plus important de sa carrière politique. Quand j’entends parler des difficultés de financement et de calendrier, je rappelle que cette ligne C sera aussi longue que la A et la B réunies. Cela justifie donc qu’il faille y consacrer du temps. Le chantier débute aujourd’hui et durera bien six ans. »

Du temps et de l’argent. Car derrière les sourires du jour, une question brûle toutes les lèvres : comment financer cet énorme surcoût annoncé déjà par les collectivités et l’opposition ces dernières semaines, et confirmé la veille à l’occasion du conseil syndical de Tisséo. Le budget total de cette troisième ligne passe en effet de 2,7 milliards d’euros prévu en 2017 à 3,44 milliards d’euros (connexion ligne B incluse) validé en 2022. Soit une rallonge de près de 450 millions d’euros à trouver.

Une hausse de facture assumée par Tisséo. « Elle s’explique par les modifications apportées dans le cadre de l’enquête publique et environnementale. L’approfondissement de la ligne a été acté et une section initialement prévue pour être aérienne est devenue souterraine. Elle prend aussi en compte les effets de la crise sanitaire et de la conjoncture actuelle : forte hausse des coûts de matériaux et de l’énergie et se solde finalement par un surcoût global de 20 % », décline Jean-François Lacroux, le directeur général de Tisséo Ingenierie.

Un nouveau plan de financement début février

Même sérénité pour Jean-Michel Lattes. « Nous assumons parfaitement ce surcoût. Tous les grands chantiers de France en subissent actuellement, il était évident que Toulouse n’y échapperait pas. » Reste maintenant à trouver de nouvelles ressources financières pour mener à terme ce projet qui bénéficie déjà de 150 millions d’euros d’aides de la Région Occitanie, 201 millions d’euros du Conseil départemental de Haute-Garonne, 200 millions d’euros de l’État et 9,8 millions d’euros de l’Europe. « Nous négocions déjà avec les collectivités partenaires et leur soumettrons à l’occasion du comité syndical de Tisséo, le 8 février prochain, une nouvelle étude de soutenabilité budgétaire (la cinquième, NDLR) », indique le président de Tisséo.

Piste la plus probable ? Leur demander de remettre au pot ; une perspective diversement accueillie par les intéressés. Le Conseil départemental traîne des pieds mais se dit prêt à le faire. « Je déplore totalement ces surcoûts, d’autant que le CD 31 a déjà largement contribué, mais nous serons présents et autour de la table pour avancer dans ce projet », indique Martine Croquette, la 4e vice-présidente du conseil départemental.

Enthousiasme bien plus mesuré chez Christophe Lubac, maire de Ramonville Saint-Agne et élu du Sicoval, collectivité membre de Tisséo Collectivités. « Je serai très attentif à cette nouvelle étude de soutenabilité financière. Pour le Sicoval, la contribution est déjà énorme et on n’ira pas plus loin. » Jean-Luc Moudenc, annonce lui son intention de « soumettre aux trente-sept élus de Toulouse Métropole une nouvelle participation financière » et l’assure, « si certains projets seront sans doute reportés, en revanche, aucun autre projet de mobilité ne sera lésé au profit de la troisième ligne. » À suivre.

Béatrice Girard

Sur la photo : Lancement des travaux de la 3e ligne de métro à Toulouse. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.