Covid-19. À Toulouse, l’arrivée des premiers patients venus de l’Est

Les six premiers patients atteints de Covid-19 provenant du Grand Est sont arrivés mercredi 1er avril en début d’après-midi à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. En provenance des centres hospitaliers de Mulhouse et de Colmar, deux ont été admis dans les services de réanimation du CHU de Toulouse, un à la clinique de l’Union, un aux Cèdres et un à la clinique Croix-du-Sud. D’ici vendredi 3 avril, dix-huit personnes au total auront été transférées par avion dans la région toulousaine pour soulager les hôpitaux du Grand Est.

Présent à l’arrivée de ces premiers patients, Vincent Bounes, directeur du Samu 31, a précisé qu’ils étaient âgés entre 50 et 70 ans et se trouvaient dans un état « grave » mais qui permet néanmoins leur transport. Sous assistance respiratoire et placés en coma artificiel, ces patients nécessitent une ventilation prolongée de quinze jours voire un mois. « Sur l’ensemble de Midi-Pyrénées, nous avons 245 lits de réanimation possibles, et une capacité de montée en charge d’un peu plus de 200 lits si on était débordés, a indiqué Marc Penaud, directeur général du CHU de Toulouse. Aujourd’hui nous avons 135 patients hospitalisés, on a encore une marge ».

J.D.

Crédits photos : CHU de Toulouse - DR.