Planet Eco Recyclage : une entreprise responsable et adaptée

En 2013, Torak Kassim décide de créer sa première entreprise de façonnage d’imprimerie. Chaque mois, il faisait trois à cinq tonnes de papiers.« J’ai un salarié qui m’a demandé pourquoi ne pas recycler le papier. J’ai donc suivi son conseil et nous avons lancé le processus ». Petit à petit, le chef d’entreprise veut réduire encore plus son impact carbone. Il va créer alors avec son frère, Planet Eco Recyclage pour les particuliers et les professionnels.

Dans sa boutique basée à Saint-Jean-de-Védas, tout est réparable ou presque « on répare surtout les lave-vaisselle, des frigos, machines à laver. » Victime de son succès il faut parfois attendre un mois avant de pouvoir faire réparer son appareil. « Tous les jours, nous avons de nouveaux clients, souvent ce sont des petites réparations des chaussettes coincées dans le tambour. Au lieu d’acheter du neuf, pour 40 euros vous avez une machine fonctionnelle encore pour des années » explique Torak Kassim.

80 % des salariés en situation de handicap

Dans sa famille, Torak Kassim, sa sœur a un handicap moteur. « Nous avons grandi en l’aidant au quotidien et puis des années plus tard j’ai travaillé dans une structure adaptée et j’ai aimé accompagner ces personnes ». C’est naturellement que l’entrepreneur a souhaité mettre en place l’inclusion des personnes en situation de handicap. Sur neuf salariés, cinq ont un handicap. « La plus part des handicaps sont invisibles, on ne demande jamais à nos salariés de nous parler de leurs problèmes. Soit ils viennent nous en parler, soit ils ne souhaitent pas exposer leur handicap. On respecte leur choix, on ne veut pas les stresser » détaille Torak Kassim.

Planet Eco Recyclage fait partie du réseau Cap Occitanie. Avec d’autres entreprises, ils accompagnent de grandes enseignes dans le recrutement de personne en situation de handicap. Aujourd’hui, Torak Kassim recherche lui aussi depuis deux ans, de nouveaux techniciens, mais difficile de trouver des profils formés à la réparation d’électroménagers. « Nous aimerions même lancer notre propre centre de formation pour créer de l’emploi et acquérir de nouvelles compétences. » Un projet encore en construction qui pourrait aboutir d’ici quelques années.

Adèle Chiron

Sur la photo : Planet Eco Recyclage est une entreprise responsable et adaptée - Crédits : TK