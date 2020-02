La douzième édition des Rencontres régionales de ingénierie se tiendra à Diagora-Labège les 26 et 27 février. Organisé par l’Association Ingénierie Midi-Pyrénées et le syndicat Cinov, cet événement annuel réunit les différents acteurs de la construction et des travaux publics autour de plusieurs conférences et débats : « Smart City et redynamisation des centres-villes : l’ingénierie au service d’un espace public mieux partagé, connecté et énergisé » ; « Réglementation Environnementale 2020 : pour une intégration élargie des enjeux sociétaux » ; « Nouveaux usages des bâtiments de santé : impact sur les projets » .

Le Prix Régional de l’Ingénierie 2020 sera remis la soirée du 26 février et suivi d’une conférence de la navigatrice Isabelle Autissier.

Les 26 et 27 février à Diagora-Labège. Programme sur le site des organisateurs