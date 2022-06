STMS : l’inauguration réussie du nouveau siège social du groupe en plein cœur de Toulouse

En présence du Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et de l’ancien joueur du Stade Toulousain et de l’équipe de France Emile Ntamack, et autour d’ateliers exposant les nouvelles solutions SAP, la petite centaine de personnes invitées représentant une trentaine de sociétés de divers secteurs d’activités comme Latecoere (Aéronautique), Nataïs (Agroalimentaire), Pierre Fabre (Industrie Pharmaceutique) ou encore GIFI (Retail) ont pu réaliser à quel point l’entreprise avait bien grandi, depuis ses débuts en 2007. Aujourd’hui, ce sont plus de 120 collaborateurs qui interviennent dans les 3 agences de STMS, qui est en effet également présente à Bordeaux et à Paris.

Mais c’est bien en plein cœur de Toulouse, à quelques pas du quartier des Carmes qui l’a vu naitre et grandir, que l’entreprise a décidé de conserver son siège social.

« Nous sommes attachés au centre-ville de Toulouse, déclare Frédéric Bellomo, Directeur Associé et fondateur du Groupe STMS. Nous sommes implantés dans ce quartier depuis la création de notre société il y a 15 ans. Nous souhaitons aujourd’hui assurer notre croissance tout en proposant un cadre de travail attractif pour nos collaborateurs. Ce bâtiment est un lieu emblématique pour tous les Toulousains car il était auparavant occupé par TISSEO. De gros travaux de rénovation ont été entrepris pour faire de ces locaux un lieu moderne, flexible, convivial ; en un mot un lieu adapté au mode de fonctionnement de notre société. Nos clients ont déjà pu découvrir ce nouveau lieu dans lequel nous les accueillons pour travailler ensemble sur leurs projets »

En à peine quinze ans d’existence, STMS s’est fait un nom dans le monde des offres ERP / SAP.

Elle compte aujourd’hui des clients prestigieux mais aussi des PME souhaitant bénéficier de l’expertise d’une entreprise innovante et agile.

En complément, un partenariat fort avec l’éditeur SAP permet au groupe STMS d’assurer la distribution des produits et leur maintenance en plus du service pour les accompagner dès leurs premières réflexions autour de la mise en place d’un ERP.

De nouvelles opportunités grâce au cloud

« Cela fait maintenant quatre ans que nous sommes partenaires avec SAP en France, nous avons reçu trois années consécutives le prix de l’innovation pour le développement de nos solutions sur les technologies Cloud SAP, développe Sébastien Faure, Directeur Général de STMS SOLUTIONS filiale en charge du partenariat avec SAP. Ce partenariat nous permet d’accompagner nos clients dans leur étude des solutions SAP avec ce volet conseil sur leur choix en termes de produits et de contractualisation. L’émergence du Cloud offre de nouvelles opportunités avec un accès simplifié aux nouvelles technologies, nous devons nous assurer que nos clients peuvent mesurer les bénéfices de ces solutions pour leur croissance et pouvoir y accéder. Nous avons par ailleurs engagé des partenariats avec Microsoft Azure et Amazon Web Services pour soutenir la démarche. »

Avec un chiffre d’affaires qui ne cesse de progresser, et un nouveau siège social qui témoigne de la solidité et de l’ambition du groupe, STMS se place ainsi comme un acteur incontournable pour les entreprises de tout le territoire français souhaitant être accompagnées dans leur croissance à travers les solutions ERP & Cloud de l’éditeur SAP.

