Soutien aux commerces : « L’Occitanie sera exemplaire sur le sujet »

Thierry Ravot, la Caisse des Dépôts va accompagner le financement des bailleurs sociaux. À quoi vont servir les sommes qui leur sont allouées ?

Le soutien de la Caisse des Dépôts s’inscrit comme toujours dans la durée. Avec ces nouveaux fonds, nous allons pouvoir maintenir notre accompagnement et l’ajuster dans le temps si besoin. L’objectif, c’est bien sûr de maintenir l’activité des bailleurs sociaux, de leur permettre de poursuivre la commande publique, et ainsi, de faire en sorte que les locataires puissent être hébergés dans les meilleures conditions possibles. Les bailleurs sociaux construisent et réhabilitent des logements sociaux. En cela, ils apportent une protection à une population fragilisée par la crise du Covid-19.

Dans le détail, comment cela va se traduire en région Occitanie ?

Nous avons mandaté, au sein de la Banque des Territoires, la filiale CDC Habitat, qui est opérateur de logement, pour produire en national 40.000 logements sociaux supplémentaires. Nous n’avons pas établi de ratio par région, mais en Occitanie, nous serons très opérationnels. Nos fonds propres seront mis à disposition des bailleurs sociaux en complément des ressources déjà allouées dans le cadre du Livret A, afin d’alimenter les haut-de-bilan. Cette ressource pourra servir à des opérations de construction et de réhabilitation, ce qui permettra de couvrir d’éventuels surcoûts. Pour l’instant, deux offices HLM sont concernés : l’OPH 65, avec la souscription par la Banque des Territoires de 6 millions d’euros de titres participatifs émis par le bailleur, et Tarn Habitat, pour un montant de 2,5 millions d’euros. En Occitanie, une dizaine d’offices supplémentaires pourrait s’engager dans ce type de partenariat avec la Caisse de Dépôts. Cette démarche se fait en lien avec les collectivités dont ils dépendent. C’est un dispositif qui, je l’espère, remportera un vif succès.

Où se situe l’ambition en matière de rénovation énergétique ?

C’est notre troisième mesure : nous allons prêter à des conditions encore plus favorables afin de favoriser la transition énergétique. Nous devons avoir une ambition durable et nos prêts doivent marquer cette volonté. C’est pour cela que nous proposons des taux fixes également : pour un bailleur social, c’est très important car cela lui apporte une visibilité sur le temps long.

C’est bien d’avoir une commande publique où les bailleurs puissent renforcer leur attractivité sur le développement durable, mais on ne parle pas que de la classe énergétique des bâtiments : ils doivent travailler aussi sur la ressource en eau et le traitement des déchets pour des logements sociaux plus vertueux.

Parlons de l’accompagnement économique des territoires. Quel bilan tirez-vous du soutien aux villes moyennes ?

Le programme Action Cœur de Ville a concerné 222 villes, dont 25 en région Occitanie. Cela a bien marché puisque, dans notre région, ce sont près de 2 millions d’euros qui ont été investis pour faire de l’ingénierie de projets. Les pouvoirs publics lancent un nouveau dispositif baptisé « Petites villes de demain ». 1000 seront labellisées en national et, pour celles-ci, la Caisse des Dépôts va mobiliser 300 millions d’euros, dont 200 millions d’euros pour l’ingénierie de projets. C’est une phase amont qui peut paraître fastidieuse, mais elle est capitale pour faire émerger des projets et les rendre crédibles, car le but est bien de convaincre d’autres partenaires de venir avec nous pour réinvestir ces centres-villes. Avec le covid-19, nous allons perdre des commerces. L’ingénierie va nous permettre de challenger des projets pour garantir que chaque euro investi le sera dans le cadre de l’intérêt général.

Par exemple ?

Par exemple, nous étudions actuellement, sur Figeac, l’implantation d’un hôtel en ville. Pour ce dossier, il nous faut chiffrer les investissements mais aussi trouver un exploitant, assurer que le projet soit viable, réfléchir à sa commercialisation, etc. C’est ça de l’ingénierie. Sur les 1000 « Petites villes de demain » qui seront labelisées, le ratio naturel sera aux alentours des 120 villes ou plus en Occitanie. La liste est en cours d’élaboration. Pour les accompagner, nous avons aussi été sensibilisés par les élus et nous souhaitons créer des foncières pour porter les commerces dit stratégiques. Le but n’est pas de racheter des commerces, mais on peut imaginer une structure régionale, un peu comme le fond L’Occal [1], qui pourrait intervenir sur les treize départements. On pourrait y héberger différentes activités de commerces, d’activités hôtelières et pourquoi pas d’immobilier d’entreprise afin d’investir dans les surfaces et les services dont les habitants ont le plus besoin. L’intérêt, c’est de mutualiser. L’État pourrait en outre apporter une ressource (subventions, etc.) pour désensibiliser le risque. Cette foncière devrait être créée d’ici la fin de l’année.

Mais comment identifier les commerces qui seront aidés ? Le sujet des commerces stratégiques – ou non – est assez sensible...

L’idée est un peu celle du chien truffier : on doit avoir le nez en hauteur pour sentir et pour cela nous devons être en dialogue avec tous nos partenaires dans la prospection et l’échange. À nous de repérer les dossiers, de les rendre crédibles et de les financer. Je précise que l’Occitanie sera exemplaire sur le sujet, comme ce fut le cas d’autres initiatives et que l’idée est de répondre à un double critère de besoins de la population et de viabilité économique : Commerces de bouches, structures touristiques, etc. À chaque fois, nous serons exposés aux arbitrages des pouvoirs publics. Au final, il faudra peut-être revoir des modèles de distribution, et surtout, adapter le commerce aux enjeux de demain.

Propos recueillis par Martin Venzal

Sur la photo : Thierry Ravot, directeur régional Occitanie de la Banque des Territoires, Groupe Caisse des Dépôts. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.