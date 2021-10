La start-up montpelliéraine Swile lève 200 millions de dollars

Swile (ex-Lunchr, 500 collaborateurs) vient de réaliser sa 4e levée de fonds, à hauteur de 200 millions de dollars (soit 175 millions d’euros). Cette opération a été menée par Softbank, le plus grand fonds mondial de la tech (Uber, WeWork, Revolut, Slack, etc.). Objectif : accentuer son avance technologique. Depuis sa création en 2018, Swile a réussi à capter 13% du marché des avantages salariaux, en misant tout sur l‘innovation et la qualité du produit. La start-up montpelliéraine équipe désormais des entreprises de toute taille, de la TPE aux grandes sociétés privées telle que Carrefour. « Nous souhaitons désormais étendre notre périmètre d’action en continuant de déployer de nouveaux services sur nos deux produits phares : la Swile Card et la Swile App », indique l’entreprise dans un communiqué.

La Swile Card, permettant de gérer l’ensemble des avantages salariaux (titres-restaurants, chèques cadeaux, mobilités…), devrait devenir la carte de référence des employés pour gérer l’intégralité des dépenses liées au contexte professionnel : frais personnels et paiements entre collègues par exemple. Enfin, Swile prévoit le lancement officiel de Swile App, une application dédiée à l’expérience employé, permettant de mesurer et d’agir sur l’engagement des collaborateurs. Pour cela, des fonctionnalités seront proposées pour stimuler la cohésion, l’échange, la reconnaissance et les feedbacks entre les équipes.

Le Brésil en ligne de mire

Autre objectif de cette levée de fonds : accélérer le déploiement de Swile à l’international, notamment en Amérique latine où l’entreprise s’est implantée récemment. Début 2021, Swile a en effet racheté la startup Vee Beneficios pour accélérer son lancement au Brésil, pays numéro 1 mondial des avantages salariaux. Ce sont désormais 120 employés Swile qui opèrent au quotidien à Sao Paulo. « Avec près de 50 millions d’actifs éligibles aux avantages salariaux et un taux de dématérialisation proche de 100%, le Brésil représente une opportunité de croissance exponentielle pour Swile, qui veut en faire son marché principal », explique Loïc Soubeyrand, fondateur et directeur général.

Pour atteindre cet objectif, Swile va recruter 500 collaborateurs d’ici à fin 2022, répartis entre le Brésil et la France, et doublera ainsi la taille de l’entreprise. 25% des effectifs sont basés à Montpellier, 25% à Paris, 25% en télétravail et 25% au Brésil. Swile, créée en 2018, revendique 500.000 utilisateurs et 15.000 entreprises clientes, dont Le Monde, le PSG, Airbnb, Spotify, Red Bull ou TikTok.

Sarah Nguyen Cao Khuong