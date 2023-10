Premier bilan 2023 pour Irrijardin

Irrijardin, l’enseigne haut-garonnaise spécialisée dans l’équipement de piscines, spas et systèmes d’arrosage, fait un premier bilan de 2023. Depuis le début de l’année, Irrijardin a renforcé ses équipes de vingt-deux nouveaux employés en CDI et, depuis le 1er septembre 2022, douze apprentis et alternants ont rejoint le groupe. D’ici février 2024, Irrijardin prévoit par ailleurs d’accueillir dix nouvelles recrues pour soutenir l’activité de sa nouvelle plateforme logistique à Villenoy (77).

Au niveau des résultats économiques, le groupe Irrijardin reconnaît « un léger recul cette année par rapport à l’an passé », « malgré une dynamique de croissance de 30 % par rapport à 2019 ». En 2022, l’enseigne aurait enregistré un chiffre d’affaires de 134,5 millions d’euros. Enfin, en ce qui concerne la RSE, Irrijardin continue de verser à ses employés une prime de mobilité de 200 euros par an, répartie en deux versements, en partenariat avec Swile, plateforme qui réunit au même endroit l’ensemble des avantages salariés.