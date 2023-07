C’est une tradition presque séculaire : avec l’été, la rédaction de ToulÉco s’échappe pour son séminaire d’été, où elle réfléchit à des questions essentielles : l’impact de l’inflation sur le diamètre des verres à Mojito ou encore l’influence des taux d’intérêts sur la durée des siestes.

Dans l’intervalle, la Matinale se positionne en mode Dossiers jusqu’à la fin du mois de juillet, avec une sélection d’articles, d’enquêtes et de sujets inédits sur le web. Et on commence cette série avec notre dossier sur l’urgence climatique et les points chauds en Occitanie.