Geneviève Fioraso pressentie pour succèder à Gilbert Casamatta à la tête de l’IRT Saint-Exupéry

Changement de présidence à l’IRT-Saint Exupéry. Après six années passées à la tête de l’institut de recherche spécialisé dans la recherche technologique pour l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués, Gilbert Casamatta va passer le relais à l’issue du conseil d’administration qui va se tenir ce jeudi 28 mars en fin de journée.

C’est Geneviève Fioraso, ancienne ministre, qui pourrait lui succéder. Elle a notamment eu en charge l’Enseignement supérieur et de la recherche au sein du du gouvernement Ayrault de 2012 à 2014, puis elle a été secrétaire d’État chargée de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le gouvernement Valls entre 2012 et 2015. On lui doit également un rapport sur la filière spatiale remis au Premier ministre en janvier 2016, dans lequel elle soulignait l’importance de Toulouse dans l’économie du spatial à l’échelle de l’Europe.

Sa nomination à la présidence de l’IRT Saint Exupéry pourrait donc être officialisée en fin de journée.