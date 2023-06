L’IUCT-Oncopole et l’IRT Saint-Exupéry en pointe sur l’IA dans la lutte contre le cancer

Un an après la signature de leur partenariat centré sur l’intelligence artificielle (IA), l’IUCT-Oncopole et l’IRT Saint-Exupéry viennent de publier deux articles dans des revues internationales.

Le premier, paru dans The Oncologist, concerne les résultats de la phase 1 d’un essai clinique nommé Sterimgli, qui vise à évaluer une nouvelle stratégie contre le cancer, combinant radiothérapie et immunothérapie. Grâce à des algorithmes d’IA, l’identification facilitée de nouveaux marqueurs (biologiques, moléculaires, d’imagerie, etc.) pourrait bientôt permettre aux médecins de sélectionner les patients qui seront réceptifs à ce nouveau traitement combiné.

Des premiers travaux, centrés sur la capacité par IA à reconnaître ou non des caractéristiques de biologie moléculaire à partir de données d’IRM, ont fait l’objet du second article publié dans Cancers.