Occitanie. Levée de 6 millions d’euros pour Tesalys, spécialiste du traitement des déchets infectieux

Depuis 2012, Tesalys développe des solutions de pointe pour le traitement sur site des déchets d’activités de soins à risques infectieux (Dasri). La société conçoit, fabrique et commercialise des systèmes qui permettent aux hôpitaux, centres médicaux, laboratoires d’analyses médicales et plus généralement à tout établissement qui en produit de traiter à la source leurs déchets à risques infectieux. Elle emploie une quinzaine de salariés dans ses locaux de Saint-Jean (Haute-Garonne). Elle affiche un chiffre d’affaires de plus de 4,5 millions d’euros en 2018 dont 95% à l’export et a commercialisé ses premières machines en 2014. A ce jour elle a vendu plus de 300 appareils dans plus de cinquante pays.

Accompagnée par le fonds Entrepreneur Venture depuis 2014 qui a investi environ 3 millions d’euros, Tesalys réalise une nouvelle levée de fonds de 6 millions d’euros auprès d’iXO Private Equity et Sigma Gestion. Cette opération permet à Tesalys de s’engager dans une nouvelle phase de son

développement. A savoir : poursuivre ses ventes en Asie, Amérique Latine, Moyen Orient et Afrique, et accélérer ses ventes sur les marchés européens, Amérique du Nord et Chine. Elle souhaite également élargir sa gamme de machines, consommables et services annexes et augmenter sa capacité de production avec l’ouverture d’un nouveau site d’assemblage.