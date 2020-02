Toulouse. Tesalys aide l’Asie dans la lutte contre le coronavirus

La société toulousaine Tesalys, spécialiste du traitement des déchets à risques infectieux, vient d’être sollicitée par les hautes autorités de différents pays asiatiques touchés par le Coronavirus (Chine, Vietnam, Thaïlande, etc.) pour fournir au plus vite des machines capables d’éradiquer à la source le virus sur les déchets médicaux pouvant être infectés et les aider à stopper sa propagation.

Pour répondre à cette urgence, Tesalys, qui a récemment relocalisé sa production à coté de Toulouse, est en train d’implémenter dans les machines qui partiront dans les prochains jours de Toulouse pour l’Asie, un cycle spécifique afin de lutter contre ce virus à la volatilité si redoutable.