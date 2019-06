Le Centre des jeunes dirigeants de Toulouse organise sa traditionnelle soirée de gala de fin d’année le 27 juin au casino Théâtre Barrière de la Ville rose.

Cette année, la thématique retenue est celles des talents inattendus. Pour le CJD, « Nos a priori et parfois même nos peurs contribuent à fausser nos modes de fonctionnement. Les discriminations, souvent involontaires, ont un véritable coût économique et social pour l’entreprise », expliquent les organisateurs.

Pour vous en persuader, quatre intervenants sont attendus sur scène : Hugo Horiot, écrivain et acteur, auteur de plusieurs ouvrages sur l’autisme, lui-même « asperger » ; Marie-Cécile Naves, chercheuse à l’Iris, l’institut de relations internationales et stratégiques, auteure d’un rapport sur la lutte contre les stéréotypes filles – garçons ; Jean-Louis Ribes, chef d’entreprise, fondateur de l’entreprise adaptée DSI, dont plus de 80% des effectifs sont en situation de handicap ; et Emmanuelle Auriol, chercheuse à la Toulouse School of Econonomics, notamment spécialiste de l’économie du développement.

Le jeudi 27 juin à partir de 18h30, au casino Barrière de Toulouse, 18 Chemin de la Loge à Toulouse. Entrée : 75 euros. Informations et inscriptions sur le site des organisateurs.