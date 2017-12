Spécialiste du conseil en propriété intellectuelle, Ipside intensifie sa présence en Chine

Spécialisée dans le conseil en propriété intellectuelle en France, Ipside poursuit son développement à l’international et en Chine. Après Pékin au cœur du « village des technologies » de Zhongguancun, puis de Cheng Du, c’est à Shenzhen que la société toulousaine vient d’ouvrir un troisième bureau. Shenzhen, ville dynamique où siègent de nombreuses entreprises high-tech, a mis en place des fonds spéciaux pour encourager le développement de la propriété intellectuelle. C’est la ville où l’on compte le plus d’extensions internationales de demandes de brevets par des entreprises chinoises.

Ipside qui compte huit cabinets en France et cinq à l’international, justifie son installation en Chine (trois ouvertures en dix-huit mois) après un constat contradictoire : champion mondial de la contrefaçon, la Chine est aussi devenue depuis plusieurs années le premier déposant mondial de droits de propriété industrielle, tant en matière de marques, que de brevets. Les dépôts de brevets d’invention chinois augmentent de 20 à 30% par an, la Chine ayant largement dépassé les États-Unis et le Japon.