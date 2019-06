StaffMe déploie ses services en région toulousaine

StaffMe, la plateforme de travail ponctuel pour les jeunes poursuit son développement en région Occitanie. Lancée à Paris il y a trois ans par deux avocats, elle met en relation de jeunes indépendants - entre 18 et 30 ans - et des entreprises pour la réalisation de missions ponctuelles. Son développement en région Occitanie et notamment à Toulouse se confirme, avec près d’une centaine d’entreprises déjà référencées et utilisatrices, comme Irek, le Drive tout nu, Météo France, SchoolMouv ou encore Lyf Pay.

Afin d’accompagner sa croissance, StaffMe s’implante dans plusieurs ville de France. « Nous sommes déjà présents à Lille, à Lyon, à Marseille et nous sommes en train de développer notre solution dans les dix plus grandes villes françaises (Bordeaux, Strasbourg, Nantes, etc.) », confirme Jean-Baptiste Achard, co-fondateur avec Amaury d’Everlange.

Toulouse complète donc le dispositif, à l’heure où une grande partie des 100.000 étudiants de la ville cherchent activement un job d’été. Car la métropole reste attractive. Selon une étude sur l’attractivité des métropoles françaises menée par le cabinet Hays pour RegionsJob et ParisJob en 2018, la Ville rose se classerait en troisième position des cités les plus attractives, derrière Lyon et Nantes.