The Student Hotel va construire une résidence étudiante et touristique à Toulouse

Le chantier de restructuration de l’hôtel de 10.870m², mené par Icade Promotion, démarrera au deuxième trimestre 2019, pour une ouverture prévue à l’été 2021. Après un premier établissement à Paris, le groupe The Student Hotel poursuit son développement en France, en s’implantant à l’emplacement historique de la caserne de Compans-Cafarelli, non loin de l’école de commerce Toulouse Business School.

Il prévoit « une solution mixte d’hôtellerie et de logement étudiant de haut standing, combinant co-living et co-working », composée de 354 chambres et studios au design contemporain rétro chic, « destinés aux étudiants, aux jeunes actifs, aux voyageurs internationaux et aux entrepreneurs », selon le promoteur. Les logements proposés aux étudiants durant l’année scolaire pourront être occupés par les touristes pendant l’été. Le rez-de-chaussée sera un lieu de vie ouvert au public, avec « un large éventail de services de standing », tels que des espaces d’étude et de jeu, des salles de réunion, un restaurant-bar et une salle de sport.

30 millions d’euros d’investissement

L’établissement disposera aussi d’un toit-terrasse avec piscine. « Nous ne gardons que les murs, et refaisons les planchers et des extensions. Le montant global de l’investissement est de 30 millions d’euros », précise Jérôme Métais, directeur du développement d’Icade.

« Cette nouvelle implantation toulousaine est en adéquation avec notre ambition de participer à la rénovation urbaine du quartier et de créer un pôle dynamique qui saura répondre aussi bien aux besoins des habitants qu’à ceux d’une clientèle internationale », explique Denis Montrelay, directeur des investissements de The Student Hotel. Elle s’intègre à la stratégie du groupe, de s’implanter dans les grandes métropoles européennes et « de répondre aux nouvelles façons de vivre et de travailler ».

quarante-et-un établissements d’ici 2021

Un campus du numérique de l’école Ynov doit aussi voir le jour d’ici 2020, dans deux bâtiments construits juste en face de la caserne, du côté du Jardin japonais. Déjà présente aux Minimes, l’école souhaite accueillir un millier d’étudiants sur ce nouveau site. Avec ces deux projets, la superficie de la place de l’Europe passera de 20.000 m² à 12.000 m², ce qui n’est pas du goût de certains riverains et associations, parmi lesquels des adeptes des sports de glisse, habitués à venir s’y entraîner. Une pétition a recueilli 1500 signatures.

À la fois promoteur, foncière et exploitant, le groupe The Student Hotel dispose de 4392 chambres dans dix établissements hôteliers situés aux Pays Bas, à Barcelone et à Paris. De nouveaux établissements ouvriront cette année à Florence, Bologne et Dresde, puis à Madrid, Berlin, Delft, Rome et Vienne en 2020 et 2021. Le groupe souhaite atteindre un parc de quarante-et-un établissements en 2021.

Armelle Parion

Crédits photo DR pour ToulÉco