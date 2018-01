Toulouse. Les travaux du pôle économique du futur PEX ont débuté

Le futur parc des expo de Toulouse sera en réalité bien plus que cela. Toulouse Métropole s’est en effet rendue propriétaire des fonciers qui entourent le futur équipement et ne cache pas sa volonté de valoriser cet espace. Après la concertation publique qui s’est tenue au printemps dernier, la décision de construire un pôle économique autour du futur parc des expositions a bien été validée, donnant le coup d’envoi au projet.

« La configuration est idéale avec la présence de toutes les dessertes de transport et la proximité du parc aéroportuaire », décrit Anne Fraisse, la directrice de projet Parc des expositions au sein d’Europolia. La société publique locale d’aménagement du grand Toulouse, a été désignée maître d’ouvrage en charge de l’aménagement et de la commercialisation des terrains. Deux premiers ilots ont été officiellement mis en commercialisation à l’occasion du Salon de l’immobilier d’entreprise à Paris début décembre. Les consultations sont lancées et les équipes de promoteurs, investisseurs et architectes seront choisies d’ici l’été 2018.

25 000 m2 de bureaux et locaux à destination des PME

Le premier ilot de 4,5 hectares est situé à l’ouest du futur parc. Il sera dédié à des locaux d’activité et des bureaux associés sur une surface plancher de 25.000 m². « Nous souhaitons faire émerger ici une offre atypique qui n’a pas d’équivalent à Toulouse », pointe Anne Fraisse. Il s’agit d’un village d’entreprises à destination des PME et à des activités de production. Nous savons que la demande est forte, pour des traiteurs par exemple ou de petites entreprises du secteur aéronautique. » Sur cette première tranche, pas de bureaux façon grands comptes donc, mais un programme qui prévoit de mixer locaux d’activités et bureaux en étages sur une même parcelle.

Le « village » comprendra aussi des espaces dédiés aux services (restauration rapide) et du stationnement en parking silos. Pour concevoir ce projet, Europolia choisira une équipe de maîtrise d’œuvre constituée d’un promoteur unique et d’un investisseur pour garantir une unité architecturale au projet. Le lauréat sera connu en juin 2018 pour une livraison mi 2020. Avant cela, d’ici fin 2018, la deuxième tranche du village d’entreprises sera lancée sur une surface équivalente.

Un complexe hôtelier de 800 chambres en 2020

Le second ilot, à l’est du parvis, accueillera deux restaurants et un hôtel de 250 chambres combinant une offres de 4 et 5 étoiles. La construction pourra atteindre 25.000 m² de surface plancher. L’équipe mixte constituée d’un promoteur, d’un architecte, d’un investisseur, et d’un exploitant hôtelier sera choisie en mars 2018 pour une livraison en même temps que le parc des expositions. En 2019, de nouveaux terrains seront commercialisés pour des bureaux plus classiques autour du parvis et un complexe hôtelier complémentaire. A terme un volume de 800 chambres d’hôtels devraient voir le jour. « Pour le bon fonctionnement du parc dès début 2021, nous avons besoin d’avoir de telles capacités hôtelières à proximité. C’est indispensable à la bonne commercialisation du parc des expositions sur le marché des congrès internationaux », conclut Anne Fraisse.

Béatrice Girard

Sur la photo : Dans le cadre de la construction du Pex, des zones de bureaux et de commerces seront aménages autour. Crédits : Les Yeux Carrés.