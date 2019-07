Toulouse inaugure un nouveau cinéma Utopia à Borderouge

Ce mardi 2 juillet à 18h, les élus des collectivités locales (Région, Département et Métropole) inaugureront un nouveau cinéma dans le quartier de Borderouge. Cette salle sous enseigne Utopia, est dotée d’une superficie de 1182 m2 et de trois salles de projection pour une capacité globale de près de 300 sièges. Une salle de réunion et un espace bar-restauration complètent l’offre.

Les travaux auront duré près de dix-huit mois pour un budget global de quelque 3 millions d’euros. A noter que plusieurs autres salles obscures sont attendues en région toulousaine avec des multiplexes en construction à Basso Cambo, ainsi qu’à Montaudran. Ce dernier viendra remplacer l’UGC qui ferme ses portes en centre-ville. Des sites à la Cartoucherie et au faubourg Bonnefoy sont également prévus d’ici 2021.