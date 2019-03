Trafic stable à l’aéroport Toulouse-Blagnac en février 2019

Le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac a progressé de 1,1% en février 2019, tandis que le trafic national augmente de 7,4% et celui de l’international a baissé de 4,7% en raison d’une offre en retrait par rapport à février 2018. Au niveau national, le trafic sur Paris est en hausse (+7%), avec une forte progression observée sur Paris-Orly (+6,9%) et sur ParisCDG (+7,5%).

En région, le trafic affiche un bon niveau de croissance (+8,3%) avec des hausses notables sur Nice (+30,1 %), Rennes (+15,2%) et Nantes (+13,6%). A l’international, l’espace Schengen a généré moins de trafic en février (-5,6%). Madrid reste la destination la plus fréquentée malgré une baisse de 9,5%, alors que Tenerife (+67,9%), Munich (+16,2%) et Porto (+15,9%) enregistrent de fortes hausses.

Hors Schengen (-3,5%), le trafic sur Londres se répartit sur quatre aéroports (Londres-Heathrow, Londres-Gatwick, Londres-Stansted et Londres-Luton ). Le trafic sur l’Afrique du Nord est à la hausse (+4,6%), avec des résultats contrastés sur la Tunisie (+9,7%), le Maroc (+9,3%) et l’Algérie (-4,8%). Selon la direction de l’aéroport, le nombre de mouvements commerciaux est quasi stable (+0,8%), l’emport moyen par avion est de 114 passagers, contre 113 en février 2018.