Travaux publics. 2018, année de forte croissance pour le groupe Malet

Quatrième opérateur routier national, le groupe Malet, filiale de Spie Batignolles, est dirigé depuis juillet dernier par Loïc Taulemesse. Le groupe basé à Toulouse compte actuellement 1700 salariés, et est implanté sur soixante-quinze sites (agences, postes d’enrobages, production de granulats et usines d’émulsion) en Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Rhône Alpes. Il table sur 350 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 (+12 %).

« La reprise s’est concrétisée chez nous il y a un an et nos carnets de commande sont aujourd’hui pleins pour trois mois et demi, ce qui ne s’était pas vu depuis un petit moment », se félicite Loic Taulemesse, le directeur général.

Un contexte favorable qui se traduit notamment par l’engagement du groupe dans plusieurs chantiers structurants de la métropole toulousaine. Par exemple le futur parc des expositions, la réfection du parvis de la basilique Saint-Sernin et les prochains travaux de la rocade toulousaine, qui débuteront en janvier 2019. « Actuellement toutes les grandes métropoles mènent des chantiers structurants mais notre activité se partage à 50/50 entre commandes publiques et privées. Dans les territoires ruraux par exemple, ce sont les maîtres d’ouvrages privés qui font l’activité », indique Loïc Taulemesse.

Croissance externe et international

Pour s’inscrire au coeur de la très forte stratégie de croissance de Spie Batignolles (qui ambitionne de réaliser 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 contre 2 milliards aujourd’hui), le groupe Malet s’appuie sur plusieurs leviers. « Nous souhaitons poursuivre notre croissance sur les sites existants basés en métropole, tout en gardant notre autonomie au sein de Spie Batignolles et nous développer par des opérations de croissance externe. » Malet a déjà réalisé deux opérations de ce type cette année en rachetant le groupe PL Favier (30 millions d’euros de chiffre d’affaires et 220 salariés) qui dispose de trois implantations en Rhône-Alpes, ainsi que l’entreprise toulousaine Sogecer, spécialisée en location et équipement routier (12 millions d’euros de chiffre d’affaires et cinquante-cinq salariés).

Autre piste ? L’international. Malet a livré cette année le taxiway de l’aéroport d’Abidjan en Côte d’Ivoire. « C’est l’illustration d’une de nos compétences spécifiques, portée par notre activité grands chantiers. Nous prospectons actuellement en Afrique de l’ouest pour de nouveaux projets », indique Loïc Taulemesse.

Béatrice Girard.

Sur la photo : Loïc Taulemesse est le nouveau directeur général du groupe Malet depuis juillet dernier. Crédits : DR