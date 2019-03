UT1 Capitole lance un Mooc sur le « Droit des entreprises en difficulté »

L’université Toulouse 1 Capitole a enregistré plus de 2500 inscrits pour le nouveau Mooc (massive open online course ou formation en ligne ouverte à tous) « Droit des entreprises en difficulté » qui a démarré sur la plateforme Fun le 25 février dernier. Ce Mooc propose un parcours qui offre à la fois un solide bagage théorique mais aussi une approche pratique, concrète, du droit des entreprises en difficulté.

Destiné aux chefs d’entreprise, étudiants, salariés, créanciers, professionnels du métier, ce Mooc enregistre encore de nouvelles inscriptions. Lancée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, la plateforme Fun vise à fédérer les projets des universités et écoles françaises pour leur donner une visibilité internationale. Elle a pour mission d’accompagner le développement des formations accessibles au plus grand nombre à partir d’outils numériques et de promouvoir la visibilité de l’offre française de formations et ressources numériques.