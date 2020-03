En période de confinement les chercheurs poursuivent leur partage de connaissance scientifique via Youtube. Du 27 au 31 mars se déroule un colloque virtuel auquel participent deux enseignants-chercheurs de l’UT1 Capitole (laboratoire Irdeix), Joël Andriantsimbazovina et Didier Blanc.

Les communications sont mises en ligne depuis vendredi 27 mars sous la forme de vidéos sur la chaîne Youtube « Droit et Coronavirus ».

Puis, des débats seront organisés, selon la disponibilité des participants, les lundi 30 et mardi 31 mars, de 10 h à 13 h, entre ceux des intervenants qui seront disponibles et toutes les personnes qui souhaiteront y participer. Ces débats se tiendront sur la plateforme Zoom.

"Droit et Coronavirus". Renseignements sur le site de l’université UT1