Un nouveau président pour l’Université Toulouse 1 Capitole

Hugues Kenfack, professeur de droit privé, prend la présidence de l’université Toulouse 1 Capitole et succède à Corinne Mascala, professeure de droit privé. Il a été élu par dix-sept voix contre quatorze accordées à la présidente sortante.

Le nouveau président de l’université prendra ses fonctions le 1er décembre 2020. Officier des Palmes académiques et Chevalier de la légion d’honneur, ses enseignements et recherches sont tournés vers le commerce international et le droit des contrats.

Dans son programme, le nouveau président plaide notamment pour une refonte en profondeur de l’université, « pour que chaque composante dispose, clairement, d’une autonomie dans l’autonomie en particulier dans ses recrutements et un vrai budget de fonctionnement ». Il souhaite également que le conseil d’administration devient un véritable « conseil de stratégie ».