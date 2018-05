Thales et l’université Toulouse Paul Sabatier renouvellent leur partenariat

La société Thales et l’université Toulouse III - Paul Sabatier ont reconduit pour une durée de cinq ans l’accord-cadre qui les lie depuis 2011. Cette signature vient officialiser le renouvellement d’une stratégie qui s’est révélée fructueuse par le passé dans des domaines aussi variés que les communications spatiales, le modèle d’ionosphère, la fabrication additive multi-matériaux, etc.

Pour Gilles Escadeillas, vice-président délégué aux relations avec les entreprises de l’université Toulouse III - Paul Sabatier, « Les liens entre l’université, les entreprises et les collectivités permettent de développer des projets de formation et de recherche innovants, en favorisant la culture entrepreneuriale et en accompagnant la génération des start-up. L’université est une force vive du territoire ».

De son côté Marko Erman, directeur technique de Thales, se félicite que ce partenariat permette « d’avoir accès à des équipes de recherche très pointues et apporte les éléments de différenciation et de compétitivité nécessaires à notre croissance. »

Le partenariat a porté sur des thèmes de recherche avancée divers : physique, science des matériaux, modélisation, logiciel, etc.