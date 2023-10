Dans un contexte de crise où le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter et où les collectes nationales ne suffisent plus à remplir les entrepôts, les Restos comptent sur la générosité des Haut-Garonnais.

Pour la deuxième année consécutive, l’antenne locale des Restos du Cœur du organise une grande collecte départementale du 6 au 8 octobre et recherche activement des bénévoles : actifs, retraités, étudiants..., prêts à donner quelques heures ou plus pendant ce week-end de solidarité. Dans la centaine de magasins participants, l’objectif sera de collecter le plus de produits alimentaires non périssables en petits conditionnements (conserves, soupes, pâtes, riz, compotes…).

Pour devenir bénévole pendant la collecte, il est demandé de s’inscrire dès maintenant sur le site des Restos du Cœur 31

En 2022, la première édition avait permis de récolter 113 tonnes de produits alimentaires, presque la moitié du volume récupéré lors de la grande collecte nationale. Une aide désormais indispensable que l’association espère voir renouvelée cette année.

Toute l’année, les personnes souhaitant donner un peu de leur temps peuvent se faire connaître par mail à ad31.benevolat@restosducoeur.org ou par téléphone au 05 34 40 12 12.

Grande collecte départementale des Restos du Cœur, du 6 au 8 octobre, en Haute-Garonne.