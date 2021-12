À Vendargues, la percée de la jeune brasserie Prizm Brewing Co

Basée à Vendargues, à côté de Montpellier, la jeune brasserie Prizm Brewing Co a ouvert en août 2020. Malgré la pandémie, elle a réussi à se hisser au top trois des micro-brasseries françaises, selon Untappd, réseau social pour les passionnés de bière. Trois associés portent le projet : Gunther Oltra, ex-bras-seur de la brasserie Popihn en Franche-Comté, Julien du Tremblay, gérant d’une des plus grosses sociétés de distribution de bières « craft » (artisanale) en France, et Momar Diop, anciennement chef de projet digital au sein de l’agence de communication Wonderful.

Tout est pensé pour inciter à la dégustation. Au bar, installé au cœur du site de production, les clients peuvent déguster les dix bières maison proposées à la pression. Le client peut consommer sur une terrasse de 200 m², en intérieur ou à emporter. « Nos brassins (matières premières mises en œuvre dans la cuve pour fabriquer le moût), sont éphémères : nous réalisons trois à quatre nouveautés par mois, très souvent sur des bières de type houblonné », expliquent les cogérants. Pour compléter l’offre de boissons, l’équipe de Prizm propose saucisson et planches de tartinables pour se restaurer. Un food truck différent chaque jour, du mardi au vendredi, restaure également la clientèle.

Collaborations avec des acteurs locaux

La salle de brassage, de plus de cinquante hectolitres, permet à la brasserie de se diversifier en créant une seconde marque, la bière Vendale, également brassée sur place. « Cette nouvelle bière a pour ambition d’ouvrir à toutes et à tous les portes du monde de la bière artisanale et indépendante », ajoutent les associés. Principalement dédiée au marché local, la bière Vendale est disponible toute l’année. Cinq bières sont proposées : blonde, blanche, ambrée, IPA (India Pale Ale, plus chargées en houblon et en alcool), triple. En parallèle, des collaborations sont tissées avec des acteurs locaux. La dernière en date, en septembre dernier, était consacrée à la gastronomie.

À cette occasion, la brasserie a accueilli le chef privé local du Bread and Bro, Lucien Dewenygaert (32 ans, cuisinier autodidacte à Montpellier), ainsi que Simon Tardieu, de la Distillerie du Renard, spécialisée dans les spiritueux artisanaux bio et naturels. Basé à Gignac, il est considéré comme « un génie de l’alambic en cuivre au feu de bois ». Ces collaborations permettent d’apporter des nouveautés et de faire connaître des talents locaux à la clientèle.

Hubert Vialatte

Sur la photo : La capacité de la salle de brassage permet de produire deux marques de bière, la Prizm et la Vendale. Crédit : DR