Accident du travail chez Fibre Excellence à Saint-Gaudens

Un accident du travail s’est produit lundi 15 juin matin, au sein de l’usine de production de papier Fibre Excellence, à Saint Gaudens, en Haute-Garonne, usine classée Seveso seuil haut. Six salariés d’une société prestataire et un salarié de l’usine ont été intoxiqués par exposition à un gaz alors qu’ils effectuaient des travaux à l’intérieur d’une cuve au sein de cette usine. Ils ont été dirigés vers deux hôpitaux par les services d’incendie et de secours.

L’origine précise de l’exposition est en cours de détermination. L’inspection du travail est alertée et effectuera toutes les investigations nécessaires, indique la Préfecture de Haute-Garonne.

Il n’y a pas eu de fuite de gaz à l’extérieur de la cuve.