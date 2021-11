Actia renouvelle son partenariat avec Airbus et fait un bilan de l’année

Actia vient d’être choisi de nouveau par Airbus en tant que sous-traitant EMS (Electronics Manufacturing Services) pour les prochaines années. Cela fait plus de vingt ans que le groupe toulousain, spécialisé dans la fabrication de systèmes électroniques, a noué un partenariat avec l’avionneur. C’est en effet en 1998 qu’Actia livre les premiers sous-ensembles électroniques à Airbus. Il s’occupe de l’industrialisation, de la fabrication et du test des calculateurs de vol et d’alarmes qui équipent l’ensemble de la flotte Airbus et ATR.

L’activité du troisième trimestre 2021 d’Actia, s’élèverait à 108,5 millions d’euros (en hausse de +3,9%). Sur neuf mois, le groupe toulousain aurait généré 333,9 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une croissance annuelle de 9%. Malgré ces résultats plutôt bons, le groupe « estime que la pénurie de composants a généré des importantes baisses de production dans de multiples secteurs qui se reflètent sur les volumes et les ventes d’Actia, inférieures à ses attentes et à ses capacités ». Actia espère dépasser « 800 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 4-5 ans ».