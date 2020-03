Actia Group suspend sa production en France

Depuis le lundi 16 mars, Actia Group, dont le siège est basé à Toulouse, a suspendu sa production de cartes électroniques. Les activités des deux autres sites industriels en Tunisie et aux États-Unis sont actuellement maintenues, « et se poursuivront en fonction de l’évolution de la situation et des mesures gouvernementales sur ces pays », ont fait savoir les dirigeants dans un communiqué.

« L’objectif du Groupe est d’assurer au maximum la continuité de ses activités, en préservant les équipes et en préparant la sortie de cette période », ont-ils poursuivi.

Les activités françaises sont arrêtées pour une durée de quinze jours renouvelables, et le groupe fait savoir qu’il va activer les leviers de soutien aux entreprises mis en œuvre par le gouvernement français et à l’étranger.