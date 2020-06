Airbus Defence and Space supprimera plus d’emplois que prévu

La direction d’Airbus Defence & Space (ADS) a annoncé vendredi 19 juin aux syndicats un renforcement de son "plan de réduction d’effectifs" dévoilé le 19 février, du fait des conséquences de la crise liée au Covid-19. Le nombre de postes supprimés passe de 2362 à 2665 en Europe, dont 464 postes en France.

En février, le plan faisait état de 404 postes supprimés en France, dont 260 postes à Toulouse et 99 en région parisienne, à Elancourt (Yvelines) et Bezons (Val d’Oise) notamment. La direction justifiait ce plan par des « problèmes de rentabilité », « l’atonie du marché du spatial » et le « report de plusieurs contrats de défense ».

La CFE-CGC, premier syndicat, a dénoncé ce « renforcement » via un communiqué de presse. « Dans le contexte de grandes difficultés financières que connaît le groupe Airbus, nous pouvons comprendre sa volonté d’améliorer la rentabilité de la branche défense/espace mais d’autres moyens existent que de réduire fortement les effectifs », a indiqué le syndicat. L’organisation a ajouté vouloir être « vigilante à ce que les départs engendrés par ce plan se fassent sur la stricte base du volontariat, sans licenciements ».

La CFE-CGC a estimé par ailleurs que « ces suppressions de postes arrivent à contre-temps, risquant à la fois de nous priver de compétences clés et de créer des surcharges de travail importantes dans certains secteurs alors que le marché spatial est en train de repartir ».

A.S