Antonio Di Gennaro prend les commandes de la direction financière d’ATR

Nommé par les membres de l’association ATR, constructeur mondial d’avions régionaux et co-entreprise d’Airbus et Leonardo, Antonio Di Gennaro a pris ses fonctions de directeur financier de l’entreprise ce 1er juillet. L’entreprise franco-italienne ATR construit des pièces d’avions sur les deux pays, et l’assemblage final se fait à côté de Toulouse, à Saint-Martin-du-Touch.

Avec quinze ans d’expérience comme responsable financier et directeur financier depuis 2018 de l’entreprise italienne Leonardo Helicopters, Antonio a occupé de nombreux postes internationaux dans l’industrie aérospatiale et la défense dans les secteurs civil et militaire.